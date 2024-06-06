إعلان نورماندي: لا لاستخدام القوة لتغيير الحدود

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’aeroporto di Caen-Carpique,in occasione della commemorazione dell’80° anniversario dello sbarco in Normandia (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

أصدرت أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ولوكسمبورغ وموناكو والنرويج ونيوزيلندا وهولندا وبولندا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والولايات المتحدة وفرنسا وأوكرانيا بيانا مشتركا.

وجاء في البيان: نجتمع اليوم في الذكرى الثمانين لعمليات الإنزال في نورماندي لإحياء ذكرى تضحيات كل الذين حرروا أوروبا من الاضطهاد، ونتذكر المُثُل والمبادئ التي ناضلوا من أجلها.

ومن بين آخرين، كان رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا حاضرا في الحفل الذي أقيم على شاطئ أوماها.

وأضاف البيان: بعد مرور ثمانين عامًا، لا تزال هذه المثل العليا توجه كل أعمالنا، لأنها تمثل العناصر المؤسسة للسلام والأمن العالميين.

وأكد البيان أن هذه المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والتي دافع عنها حلفاء حلف الناتو منذ التوقيع على معاهدة واشنطن قبل 75 عامًا، تتعرض مرة أخرى لهجوم مباشر في القارة الأوروبية.

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