أعيد انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

وبحسب ما أعلنه المجلس الانتخابي، فقد فاز مادورو بنسبة 51.2% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات أمس، متفوقا على مرشح حزب المنصة الديمقراطية المتحدة (بود) إدموندو جونزاليس أوروتيا الذي حصل على أكثر من 44%.

في المقابل، أدانت المعارضة تزوير الانتخابات.

وقال مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا: “إن الفنزويليين والعالم كله يعرفون ما حدث”، بينما قالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إن هامش فوز جونزاليس كان “ساحقًا”.

وقال مادورو خلال تجمع حاشد في العاصمة كراكاس: لقد كانت ضربة قاضية.