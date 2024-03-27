أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق وابل من الصواريخ بما لا يقل عن 30 صاروخا من لبنان على مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل.

وأظهرت اللقطات المتداولة عبر الإنترنت أن نظام الدفاع الجوي “القبة الحديدية” أسقط بعض الصواريخ، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقالت الشرطة إن الضباط تعاملوا مع العديد من مواقع سقوط الصواريخ في المدينة، حيث لحقت أضرار بالممتلكات.

ودوت صفارات الإنذار صباح اليوم في مدينة كريات شمونة الشمالية، و في العديد من المناطق المحيطة بها.

وشهدت المنطقة الحدودية اللبنانية زيادة في أعمال العنف في الأيام الأخيرة. وقالت خدمة الإنقاذ التابعة لنجمة داود الحمراء إنه لا توجد تقارير أولية عن وقوع إصابات في الهجوم.

وتوفي شاب يبلغ من العمر 25 عاما بعد أن تم انتشاله من مبنى أصيب بصاروخ حزب الله في المنطقة الصناعية في كريات شمونة.