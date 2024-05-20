أعلن اليوم عن تقديم مشروع المرأة المجتمعية والصحة الرقمية: “رؤية المرأة لتحسين فعالية أنظمة الصحة الرقمية”، وذلك في كاتانيا في قمة MEDITeH الدولية.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، تمثل النساء 70% من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ويتمثل هدف المجتمع ومجموعات العمل التي سيتم إنشاؤها في المساهمة في التطوير والنمو والابتكار في المجال الاجتماعي والصحي، من خلال تطوير فكر ونهج أنثوي برؤية متعددة الثقافات ومنفتحة للتبادل والتعاون مع جميع البلدان المشاركة في برنامج “شبكة MEDITEH”: البحر الأبيض المتوسط، أفريقيا والشرق الأوسط.

ويسهم المنظور المهني والشخصي للمرأة بقوة في مجال الابتكار في القطاع الاجتماعي والرعاية الصحية، مما يقدم رؤية مختلفة للعلاقات التي تتوسطها الأنظمة الرقمية، وحساسية تكميلية بشأن القضايا الحاسمة مثل إمكانية الوصول إلى الخدمات، ورعاية المرضى، ودور مقدمي الرعاية والأهمية التنظيمية لتعزيز الصحة وتطوير التقنيات والذكاء الاصطناعي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتتمثل الإرادة والالتزام المشتركين اللذين انبثقا عن هذا الاجتماع الأول والمائدة المستديرة في رفع مستوى الوعي بأهمية التنوع في عمليات صنع القرار، و البحث والتطوير والتنفيذ، من أجل تحقيق أهداف ناجحة للنظام الصحي البيئي بأكمله.

والهدف من مشروع MEDITEH 2 Beyond “رؤية المرأة” تشجيع مشاركة النساء من مختلف البلدان المشاركة في مشروع MEDITEH 2 Beyond (البحر الأبيض المتوسط، الشرق الأوسط وأفريقيا)، وتشجيع تبادل الخبرات، لتعكس بشكل أفضل الاحتياجات والتحديات خلال السنوات الخمس المقبلة في تحديد الحلول في نظام الرعاية الصحية الرقمي.

من جهته، أكد البروفيسور فرانشيسكو جابرييلي، رئيس قسم البحث والتطوير في النشاط السريري في التطبيب عن بعد بالوكالة الوطنية للخدمات الصحية الإقليمية – AGENAS والرئيس المشارك للمائدة المستديرة “رؤية المرأة”، على أهمية آراء الرجال والنساء لأن مساهمة الخبرات والحساسيات المختلفة أمر أساسي.

وأشار إلى أهمية استخدام التقنيات الرقمية، مؤكداً على أهمية تصميم الأنظمة الرقمية وبرمجتها للتفاعل على النحو الأمثل حتى مع الاختلافات بين الجنسين.

من جهتها، قالت كارولا سالفاتو، رئيسة منظمة GWPR إيطاليا ، والمتحدثة باسم طاولة عمل #WomenInclusion للرعاية الصحية، والرئيسة المشاركة للمائدة المستديرة مع البروفيسور فرانشيسكو جابرييلي، إنه في المائدة المستديرة، تم البدء ببعض الملاحظات البسيطة ولكن الأساسية، والتي تعكس تأثير التكنولوجيات الرقمية على الصحة والخيارات ذات الصلة.

وأشارت إلى إمكانية قدرة التحليل النسائي ونقطة المراقبة النسائية لتحسين الأنظمة الرقمية في التفاعل و”التجربة بين الإنسان والآلة.