وقعت وزيرة الجامعات والبحث، آنا ماريا بيرنيني، على المرسوم الذي ينص على تمويل 10 ملايين يورو لمسارات الحراك الوطني للطلبة ابتداء من العام الدراسي المقبل 2024-2025.

وقالت الوزيرة إن النموذج الجديد للجامعة آخذ في النمو و إن برنامج إيراسموس الإيطالي إلى جانب البرنامج الأوروبي يعني المزيد من إمكانيات الدراسة، ومزيدًا من المرونة وعرضًا أكبر للمسارات المبتكرة.

وأكدت أن هذا البرنامج يوفر منظورا جديدا لتنقل الطلاب، يتمحور حول تثمين التعليم العالي الوطني، مع هدف دعم بناء مسارات تعليمية مبتكرة، تعزز تعدد التخصصات والمرونة في عرض التدريب، وفي الوقت نفسه تعزيز التكامل بين جامعتنا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وينص الصندوق على تخصيص 3 ملايين يورو لعام 2024 و7 ملايين يورو لعام 2025. وتخصص الموارد للطلاب المسجلين في دورات البكالوريوس والماجستير والدورة الواحدة، والذين يشاركون في برامج التنقل عبر الأراضي الوطنية.

ويبلغ الحد الأقصى لكل منحة قيمة 1000 يورو شهريًا. وللوصول إليها، يجب على الطلاب ألا يتجاوزوا الحد البالغ 36 ألف يورو سنويًا.