أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق ما لا يقل عن 100 صاروخ من لبنان على شمال إسرائيل.

والهجمات هي الأكبر التي نفذها حزب الله خلال الحرب مع إسرائيل التي بدأت في 7 أكتوبر.

وشهد الهجوم استهداف مدينة طبرية لأول مرة في هذه الحرب. ويعتقد أن الهجوم الصاروخي الضخم هو رد من قبل الجماعة الشيعية على مقتل أحد كبار قادتها خلال غارة الليلة الماضية.

ودوت صفارات الإنذار في مدن صفد وروش بينا وطبريا، بالإضافة إلى العديد من مدن الجليل الأخرى.