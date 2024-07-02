إسرائيل تقصف جنوب غزة بعد إصدار أوامر بالإخلاء

Mandatory Credit: Photo by Nasser Ishtayeh/SOPA Images/Shutterstock (14566797af) Palestinian firefighters extinguish the fire at a house of a Palestinian family after it was blown up by Israeli occupation forces as they stormed the Nour Shams Palestinian refugee camp, east of Tulkarm in the occupied West Bank. The Palestinian Ministry of Health said that a girl was martyred He is 40 years old and has a 15 year old child. An Israeli military operation in Nour Shams camp searching for Palestinian activists affiliated with the Palestinian resistance brigades. The Israeli-Palestinian conflict in Gaza, Palestine - 07 Jul 2024

شنت إسرائيل هجمات جديدة في جنوب قطاع غزة، مما أجبر مئات الفلسطينيين على الفرار.

ووقعت المداهمات بعد أن أمر الجيش مرة أخرى بإخلاء بعض المناطق المكتظة بالسكان.

وأفاد شهود عيان بوقوع هجمات متعددة في مدينة خان يونس وما حولها، حيث قُتل ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين، وفقًا لمصدر طبي والهلال الأحمر الفلسطيني.

ووقع التفجير بعد هجوم صاروخي أعلنت أمس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتها عنه.

واستهدفت الصواريخ المجتمعات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة.

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