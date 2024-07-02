شنت إسرائيل هجمات جديدة في جنوب قطاع غزة، مما أجبر مئات الفلسطينيين على الفرار.

ووقعت المداهمات بعد أن أمر الجيش مرة أخرى بإخلاء بعض المناطق المكتظة بالسكان.

وأفاد شهود عيان بوقوع هجمات متعددة في مدينة خان يونس وما حولها، حيث قُتل ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين، وفقًا لمصدر طبي والهلال الأحمر الفلسطيني.

ووقع التفجير بعد هجوم صاروخي أعلنت أمس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتها عنه.

واستهدفت الصواريخ المجتمعات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة.