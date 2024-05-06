طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم، الفلسطينيين بإخلاء الأحياء الشرقية لمدينة رفح، القريبة من الحدود الإسرائيلية، في ظل هجوم مخطط له على المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

وطلبت تل أبيب من المدنيين الانتقال إلى منطقة إنسانية موسعة في منطقتي المواصي وخانيونس.

و ألقي الجيش الإسرائيلي منشورات في شرق رفح، كما أرسل رسائل نصية ومكالمات هاتفية إلى الفلسطينيين تحتوي على تعليمات حول المناطق التي يجب إخلاؤها والطرق التي يجب اتباعها للوصول إلى منطقة إنسانية معينة.

وينطبق أمر الإخلاء حاليًا على بعض الأحياء الشرقية لرفح فقط، وليس على المدينة بأكملها في جنوب غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “وفقا لموافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان الخاضعين لسيطرة حماس إلى الإخلاء مؤقتا من الأحياء الشرقية لرفح إلى المنطقة الإنسانية الموسعة”.