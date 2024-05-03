إسرائيل تؤكد مقتل أحد الرهائن المحتجزين على يد حماس في غزة

Baytunia - Scontri con l esercito israeliano da parte di un commando di Hamas lungo il confine Cisgiordano a Baytunia, nelle vicinanze del carcere israeliano dove sono detenuti molti palestinesi. Durante gli scontri lancio di pietre e lacrimogeni (Baytunia - 2016-04-29, Alberto Barberis) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أعلنت إسرائيل، اليوم، أنها تأكدت من مقتل درور أور، أحد الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة حماس في غزة.

والرهينة هو درور أور، 49 عامًا، الذي يعيش في كيبوتس بئيري، أحد أكثر المناطق المتضررة من هجوم حماس.

وفي 7 أكتوبر، قُتلت زوجته يونات أيضًا. كما اختطف رجال حماس طفلين من الأطفال الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 17 و13 عاما، وتم إطلاق سراحهم بموجب اتفاق التهدئة نهاية نوفمبر الماضي. وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية: تم التأكد من مقتل درور أور، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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