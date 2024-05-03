أعلنت إسرائيل، اليوم، أنها تأكدت من مقتل درور أور، أحد الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة حماس في غزة.

والرهينة هو درور أور، 49 عامًا، الذي يعيش في كيبوتس بئيري، أحد أكثر المناطق المتضررة من هجوم حماس.

وفي 7 أكتوبر، قُتلت زوجته يونات أيضًا. كما اختطف رجال حماس طفلين من الأطفال الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 17 و13 عاما، وتم إطلاق سراحهم بموجب اتفاق التهدئة نهاية نوفمبر الماضي. وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية: تم التأكد من مقتل درور أور، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.