ارتفع مؤشر ثقة المستهلك من 96.4 إلى 98.3، في شهر يونيو ، وهي أعلى قيمة منذ فبراير 2022.

جاء ذلك فيما انخفض مؤشر ثقة الأعمال المركب من 95.1 إلى 94.5، وهو الانخفاض الثالث على التوالي، ليصبح عن أدنى قيمة منذ نوفمبر 2023، بحسب مكتب الإحصاء الإيطالي ايستات.

ويعكس التطور الإيجابي لمؤشر ثقة المستهلك تحسنا عاما، حيث سجل المناخ الاقتصادي والمناخ المستقبلي أبرز الارتفاعات، لينتقل من 101,9 إلى 105,3 ومن 95,7 على التوالي إلى 98,7.

و ارتفع المناخ الشخصي من 94.4 إلى 95.8 والمناخ الحالي من 97.0 إلى 98.1.

وبخصوص الأعمال التجارية، تراجعت الثقة في جميع القطاعات التي شملتها الدراسة باستثناء قطاع البناء.

وانخفض المؤشر في قطاع التصنيع من 88.2 إلى 86.8، وفي خدمات السوق انخفض من 97.8 إلى 97.1 .