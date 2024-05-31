إدانة ترامب في قضية ستورمي دانييلز

Mandatory Credit: Photo by Seth Wenig/UPI/Shutterstock (14515135q) Former President Donald Trump responds to a question from reporters as he returns to the courtroom at Manhattan Criminal Court in New York on Thursday, May 30, 2024. Jurors have begun their deliberations in the felony trial of the former president, who is charged with making hush-money payments to silence an adult film actress in 2016. Former President Trump Criminal Trial in New York, United States - 30 May 2024

أدانت هيئة المحلفين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجميع التهم الـ 34 في محاكمة “المال الصامت” في نيويورك.

وترامب أول رئيس أمريكي سابق يُدان في محاكمة جنائية.

وأُدين ترامب بتهمة تقديم رشوة للنجمة الإباحية ستورمي دانييلز.

واتهم بتزوير حسابات منظمة ترامب لإخفاء، تحت عنوان “نفقات قانونية”، دفع 130 ألف دولار لدانييلز، عبر محاميه السابق مايكل كوهين. وكان هدف ترامب هو إقناع دانيلز بالتزام الصمت بشأن علاقة جنسية سابقة.

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