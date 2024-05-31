أدانت هيئة المحلفين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجميع التهم الـ 34 في محاكمة “المال الصامت” في نيويورك.

وترامب أول رئيس أمريكي سابق يُدان في محاكمة جنائية.

وأُدين ترامب بتهمة تقديم رشوة للنجمة الإباحية ستورمي دانييلز.

واتهم بتزوير حسابات منظمة ترامب لإخفاء، تحت عنوان “نفقات قانونية”، دفع 130 ألف دولار لدانييلز، عبر محاميه السابق مايكل كوهين. وكان هدف ترامب هو إقناع دانيلز بالتزام الصمت بشأن علاقة جنسية سابقة.