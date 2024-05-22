تم إحباط منظمة إجرامية تركية بناءً على أوامر من قاضي التحقيق في محكمة ميلانو، حيث جري القبض على 19 تركيًا يعيشون في إيطاليا، ولكن أيضًا في سويسرا وألمانيا وتركيا، بتهمة الارتباط الإجرامي الذي تفاقم أيضًا بسبب الجنسية العابرة للحدود الوطنية.

والأمر يتعلق بعصابة مسلحة تهدف إلى إنشاء جمعية ذات أغراض إرهابية وارتكاب هجمات إرهابية، وبالتالي حيازة وحمل أسلحة ومتفجرات “فتاكة” بشكل غير قانوني، والاتجار الدولي بالمخدرات، والقتل، والمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتم تنفيذ العمليات بفضل عمليات الاعتراض الهاتفية التي تم تنفيذها ضد المجموعة الإجرامية، بالإضافة إلى خدمات المراقبة والتظليل المعقدة التي تم تنفيذها على الأراضي الوطنية مع تبادل المعلومات عبر الإنتربول، بين شرطة الولاية والشرطة التركية.

ويشارك في العملية مئات من رجال الشرطة بين سويسرا وإيطاليا، بما في ذلك أفراد من فرقة كومو للطيران، وخدمة العمليات المركزية في روما، وقسم التحقيق في ميلانو وبريشيا.