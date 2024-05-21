إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران في 28 يونيو المقبل

Mandatory Credit: Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Shutterstock (14474233j) Two Iranian voters are casting their first electronic ballots into electronic ballot boxes at a polling station in downtown Tehran, Iran, on May 10, 2024. Iran's First Ever Electronic Parliamentary Elections, Tehran - 10 May 2024

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في البلاد في 28 يونيو المقبل.

وسيتمكن المرشحون من التسجيل في الفترة ما بين 30 مايو و3 يونيو، وستجرى الحملة الانتخابية في الفترة من 12 إلى 27 يونيو.

وبموجب الدستور الإيراني، يتولى إدارة الشؤون التنفيذية في البلاد مجلس لمدة 50 يوما استعدادا للانتخابات الرئاسية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد.

كما لقي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وستة آخرين من الركاب وأفراد الطاقم حتفهم في الحادث.

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