ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في البلاد في 28 يونيو المقبل.

وسيتمكن المرشحون من التسجيل في الفترة ما بين 30 مايو و3 يونيو، وستجرى الحملة الانتخابية في الفترة من 12 إلى 27 يونيو.

وبموجب الدستور الإيراني، يتولى إدارة الشؤون التنفيذية في البلاد مجلس لمدة 50 يوما استعدادا للانتخابات الرئاسية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد.

كما لقي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وستة آخرين من الركاب وأفراد الطاقم حتفهم في الحادث.