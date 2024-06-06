أعلنت يلينيا لوكاسيللي، نائبة حزب إخوة إيطاليا ونائبة رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة للصحة الواحدة، أنه تم تقديم ​​مقترحًا لاستراتيجية وطنية لعلوم الحياة، وهي وثيقة تبنتها دول أخرى بالفعل: الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا و فرنسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأشارت لوكاسيللي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مجلة فورميكي وسياسة الرعاية الصحية في مجلس النواب، لعرض الاستراتيجية الوطنية للحياة علوم، إلى الحاجة لمناقشة نص يمكن أن تعتمده الحكومة ويمثل منصة تسمح بالحوار مع القوى المتحالفة الأخرى وفي نفس الوقت تعزيز القدرة التنافسية.

وأكدت أن فيروس كورونا أظهر أنه يجب فحص الأمراض وبالتالي معالجتها بطريقة متداخلة.