أول ضوء أخضر لفون دير لاين.. وميلوني: خطأ في الأسلوب

Mandatory Credit: Photo by Nicolas Economou/NurPhoto/Shutterstock (14560801ar) Family photo of the European Union Leaders as they pose during the European Council summit. A meeting of the EU heads of states. The group photo includes the guest Volodymyr Zelenskyy the President of Ukraine, President of the European Parliament Roberta Metsola, President of the European Council Charles Michel, President of the European Commission Ursula von der Leyen, Commissioner for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President Josep Borrell, General secretariat of the Council Therese Blanchet, The Prime Minister of Hungary Viktor Mihaly Orban, the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis, the Prime Minister of Bulgaria Dimitar Borisov Glavchev, the Prime Minister of Italy Giorgia Meloni, the Prime Minister of Malta Robert Abela, the President of Lithuania Gitanas Nauseda, the Prime Minister of Luxembourg Luc Frieden, the Prime Minister of Portugal Luis Filipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves, the President of Romania Klaus Werner Iohannis, the Prime Minister of Croatia Andrej Plenkovic, the Taoiseach (Prime Minister) of Ireland Simon Harris, the Prime Minister of Finland Petteri Orpo, the Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen, the Chancellor of Germany Olaf Scholz, the Prime Minister of Belgium Alexander De Croo, the President of Slovakia Peter Pellegrini, the President of France Emmanuel Macron, the Prime Minister of Latvia Evika Silina, the Prime Minister of Sweden Ulf Hjalmar Ed Kristersson, the President of the Republic of Cyprus Nikos Christodoulides, the Prime Minister of the Netherlands and next Secretary General of NATO Mark Rutte, the Prime Minister of Estonia Kaja Kallas, the Prime Minister of Poland Donald Tusk, and the Chancellor of Austria Karl Nehammer. Brussels, Belgium on June 27, 2024 European Council Summit In Brussels, Belgium - 27 Jun 2024

اتفق المجلس الأوروبي على “المناصب العليا” للهيئة التشريعية الجديدة.

وتم إعطاء الضوء الأخضر المبدئي لرئاسة أورسولا فون دير لاين للمفوضية الأوروبية، وتعيين أنطونيو كوستا رئيسا للمجلس الأوروبي، وكاجا كالاس ممثلا أعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وتم الاتفاق بدون إيطاليا، وفقًا لمصادر في قصر كيجي، في إطار التصويت في المجلس الأوروبي على تعيينات قادة الاتحاد الأوروبي الجدد.

وكررت الحكومة الإيطالية معارضتها للطريقة المتبعة في الاختيار من قبل حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين والديمقراطيين وحزب التجديد.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن الاقتراح الذي صاغه حزب الشعب والاشتراكيون والليبراليون لعقد القمم الأوروبية الجديدة خاطئ في الأسلوب والجوهر.

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