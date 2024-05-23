قال روبرتو أوكيوتو، رئيس منطقة كالابريا ونائب السكرتير الوطني لحزب فورزا إيطاليا إنه قبل 32 عامًا وقعت مذبحة كاباتشي حيث فقد جيوفاني فالكوني وزوجته فرانشيسكا مورفيلو والوكلاء فيتو شيفاني وروكو ديتشيلو وأنطونيو مونتينارو حياتهم.

وأضاف: بعد سنوات عديدة، هناك ألم، واجب الذاكرة، ولكن أيضًا التصميم على مواصلة القتال ضد المافيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.