قال روبرتو أوكيوتو، رئيس منطقة كالابريا ونائب السكرتير الوطني لحزب فورزا إيطاليا، بمناسبة يوم الذكرى المخصص لضحايا الإرهاب إن استذكار ضحايا الإرهاب والمجازر الأبرياء واجب مدني وأخلاقي.

وأضاف أوكيوتو: نحتفل باحترام كبير بيوم الذكرى الذي يكرم اليوم جميع الذين فقدوا حياتهم بسبب العنف الأعمى الذي ارتكبته الأيدي الإرهابية.

وتابع: في التاسع من مايو، لا يمكن أن نتوجه بأفكارنا إلا إلى ألدو مورو، الذي قتل عام 1978 بعد اختطافه لفترة طويلة على يد الألوية الحمراء، والصحفي الشاب بيبينو إمباستاتو، الذي قتل على يد المافيا بسبب معاركه الشجاعة والحرية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.