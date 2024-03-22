قال رئيس المجلس الإقليمي لاتسيو، أنتونيلو أوريجيما، إن مذبحة فوسي أردياتيني تمثل صفحة دراماتيكية ومؤلمة في تاريخ بلادنا.

وأضاف: لقد كان شرفًا اليوم أن يحضر المجلس الإقليمي حفل الذكرى الثمانين، بحضور رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا. ومن واجبنا ألا ننسى الحدث الذي ترك أثرا عميقا في أمتنا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.