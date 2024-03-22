أوريجيما: مذبحة أردياتيني صفحة دراماتيكية ومؤلمة في تاريخ بلادنا

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA DEL COMUNE DI ROMA NELLA FOTO ANTONELLO AURIGEMMA (ROMA - 2011-01-14, Mario Maci / Fotogramma) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال رئيس المجلس الإقليمي لاتسيو، أنتونيلو أوريجيما، إن مذبحة فوسي أردياتيني تمثل صفحة دراماتيكية ومؤلمة في تاريخ بلادنا.

وأضاف: لقد كان شرفًا اليوم أن يحضر المجلس الإقليمي حفل الذكرى الثمانين، بحضور رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا. ومن واجبنا ألا ننسى الحدث الذي ترك أثرا عميقا في أمتنا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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