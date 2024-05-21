وقع وزير الأعمال وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو، في إطار زيارته لطرابلس الليبية، إعلانا مشتركا مع وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أحمد أبوهيسه، يهدف إلى تعزيز مبادرات التعاون الاقتصادي والصناعي في قطاعات الطاقة والمواد الخام الحيوية والتكنولوجيا الخضراء.

وتهدف الاتفاقية الإيطالية الليبية إلى تسهيل الاستثمارات المباشرة والمبادرات المشتركة بين شركات البلدين، واستكشاف أشكال التعاون في سياق التحول البيئي والرقمي المزدوج، من خلال تبادل المعلومات والمعرفة في مجال البحث و الابتكار المطبق على الصناعة التحويلية وتدريب مهارات جديدة.

وأكد أورسو أن إيطاليا وليبيا لديهما العديد من نقاط التكامل على المستوى الاقتصادي والصناعي.

وأضاف الوزير أن التعاون الوثيق بشكل متزايد بين البلدان يشكل قيمة مضافة لكل من الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية، ضمن خطة ماتي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال الوزير الإيطالي إن روما تعتزم تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة ونقلها عبر كابلات الربط بين البلدان.

وأشار للاهتمام بالمصادر المتجددة أيضًا في ضوء أن إيطاليا ستصبح قريبًا أول منتج أوروبي للجيل الجديد من الألواح الكهروضوئية من خلال مصنع 3Sun في كاتانيا.

وتشمل الاتفاقية أيضًا التعاون بقطاع التعدين، مع التركيز بشكل خاص على المواد الخام الحيوية، “والتي تمثل الحدود الجديدة للصناعة والتي تريد إيطاليا وليبيا المشاركة فيها في تطوير سياق صناعي محدد، بحسب الوزير.