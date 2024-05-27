وقع وزير الأعمال وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو، في إطار مهمته الرسمية بتونس، اليوم على إعلان مشترك مع وزير تكنولوجيا الاتصال بتونس نزار بن ناجي، يهدف إلى تعزيز مبادرات التعاون الاقتصادي والصناعي في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث في مجال التحول الرقمي.

وجاء التوقيع في انسجام تام مع مبادئ خطة ماتي التي تعتبر تونس بلدا ذا أولوية في أعمال التنمية.

وتهدف الاتفاقية الإيطالية التونسية إلى تسهيل الاستثمارات المباشرة والمبادرات المشتركة بين شركات البلدين، واستكشاف أطر التعاون في مجال التحول الرقمي، من خلال تبادل المعلومات والمعرفة في مجال البحث والتقنيات الرائدة والتدريب، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال أورسو: مع التركيز على الاقتصاد الرقمي والاتصال بين بلدينا، فإن هذه الاتفاقية تفتح حدودا جديدة لتعاوننا.

ويركز الإعلان المشترك على مشروع إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، على النحو المتوخى في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في فيرونا بشأن الصناعة برئاسة أورسو، والذي سيكون بمثابة حافز للأنظمة البيئية للذكاء الاصطناعي في القارة الأفريقية، لتعزيز أوجه التآزر الهامة لمرافقة التطور الرقمي.

وكشف أورسو أن من بين المجالات الرئيسية لخطة ماتي، هناك أهمية كبيرة للانتقال الرقمي، والذي نعتقد أنه يمكن تعزيز التعاون مع تونس فيه بما يمكن أن يفيد منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وحول الاقتصاد الرقمي، تحدث أورسو عن الهدف من مركز الذكاء الاصطناعي، الذي يريد إنشاء شراكات تسمح للبلدان الأفريقية بالوصول إلى القدرة الحاسوبية اللازمة لنماذج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنى التحتية المحلية ودعم تنمية المهارات.