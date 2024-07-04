وصل وزير الأعمال وصنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، إلى بكين، اليوم، حيث يجري على مدار يومين اجتماعات مؤسسية مع العديد من الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في إيطاليا ومع الشركات الإيطالية الموجودة في الصين.

وتهدف زيارة أورسو للتحقق من التعاون المحتمل والشراكات الصناعية في مجالات التكنولوجيا الخضراء والتنقل الكهربائي، والتي يتمتع فيها الصينيون بتنافسية كبيرة، حتى يتمكنوا من إنشاء منصة إنتاج في إيطاليا مرتبطة بهذين القطاعين الرئيسيين.

وأكد أورسو أن الحكومة الإيطالية تتبنى رؤية استراتيجية حول كيفية نمو العلاقات بين إيطاليا والصين ويمكنها تقديم ضمانات الموثوقية والاستقرار والاستمرارية، وهي عناصر أساسية في اختيار كل مستثمر.

والتقى أورسو، بعد أن استقبله السفير ماسيمو أمبروسيتي، لأول مرة برئيس مجموعة CCIG (المجموعة الصناعية للمدينة الصينية)، جو ييفينج، ورئيس شركة شيري للسيارات يين تونجيو، وبعد ذلك مع مجتمع الأعمال الإيطالي الموجود في الصين.

وناقشت الشركتان الصينيتان فرص الاستثمار في إيطاليا وقامتا بتقييم التعاون الجاري بالفعل.

وتم التأكيد على التزام الحكومة الإيطالية بخلق بيئة أعمال مواتية وتنافسية من خلال شراكات صناعية يمكنها أيضًا استخدام أدوات التيسير لمرافق الإنتاج الجديدة، بالإضافة إلى دعم برامج البحث والتطوير.

وشدد الوزير على الفرص التي توفرها إيطاليا كمركز إنتاج في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​ونقاط القوة الرئيسية التي تجعل البلاد مكانًا مثاليًا للأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والتنقل الكهربائي أيضًا بسبب وجود سلسلة إنتاج.