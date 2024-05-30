افتتح وزير الأعمال وصنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، مقر صنع في إيطاليا في كاتانيا.

وقال أورسو: نريد أن نكون نقطة مرجعية للشركات وهذا التدشين، بعد التدشين في تورينو، يريد أن يكون وسيلة للعودة لجعل كاتانيا ميلان الجنوب”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف: ننشر موارد مهمة للغاية، سواء الإيطالية أو الأوروبية. الشركات التي تبتكر أنظمتها للتحول الرقمي.

وأشار إلى أن الخطوة ستسمح بإنشاء أهم مركز في أوروبا المتوسطية لإنتاج الطاقة الكهروضوئية في وقت قصير.

وتابع: سيكون مركزا بريولو وجيلا مهمين في الجزء الأخضر، موضحاً أن صقلية يمكن أن تصبح القلب الصناعي للبحر الأبيض المتوسط ​​من خلال التحول المزدوج والكيمياء الخضراء والقطاع الصناعي.