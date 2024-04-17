قال وزير الأعمال وصنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، إنه في جميع أنحاء أوروبا، هناك عالم يعاني من الاضطرابات، مضيفاً: أدركنا مدى هشاشة سلاسل القيمة.

وأضاف أورسو، خلال افتتاح معرض ميلانو: واليوم مع الحرب الدائرة حول أوروبا، نعلم أنه من الأفضل تغيير السياسة الصناعية الأوروبية والتحويل من أوروبا المستهلكين إلى أوروبا المنتجين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبر الوزير أن هناك حاجة إلى سياسة صناعية لاستثمارات الذين ينتجون في أوروبا، وحمايتهم من المنافسة غير العادلة والتزوير، لأنها الطريقة الوحيدة لضمان المعايير الاجتماعية والبيئية.