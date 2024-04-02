قال وزير الأعمال وصنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم اليوم الوطني الأول لصنع في إيطاليا، إنه منذ فيروس كورونا حتى اليوم، كانت إيطاليا الدولة التي زادت صادراتها أكثر من غيرها.

وأضاف أورسو: في الواقع، في الفترة من 2015 إلى 2023، زادت الصادرات قيمتها بنسبة 48٪، متجاوزة حتى كوريا الجنوبية باعتبارها خامس أكبر دولة مصدرة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.