أورسو: نمو الصادرات الإيطالية بنسبة 48% منذ عام 2015

ROMA - Roma 25/01/2024 Conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri Nella foto: il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (ROMA - 2024-01-25, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الأعمال وصنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم اليوم الوطني الأول لصنع في إيطاليا، إنه منذ فيروس كورونا حتى اليوم، كانت إيطاليا الدولة التي زادت صادراتها أكثر من غيرها.

وأضاف أورسو: في الواقع، في الفترة من 2015 إلى 2023، زادت الصادرات قيمتها بنسبة 48٪، متجاوزة حتى كوريا الجنوبية باعتبارها خامس أكبر دولة مصدرة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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