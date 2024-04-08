قال وزير الأعمال وصنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، في ختام الاجتماع الثلاثي بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا بشأن السياسة الصناعية الأوروبية إن الوباء ثم الحرب دفعا إلى ضرورة تغيير المسار.

وشدد أورسو على ضرورة جعل أوروبا القارة الأكثر تقدمًا في العالم على مستوى الاستدامة البيئية والاجتماعية والإنتاجية والقارة الأكثر تقدما من حيث الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف الوزير الإيطالي أن ميناء الاتصال كما هو ولكن يجب تغيير المسار، ولهذا السبب تحدد الاقتصادات الثلاثة الأكثر أهمية في أوروبا السياسة الصناعية معًا للسنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أنها سياسة تؤكد من جديد الريادة التكنولوجية والقدرة التنافسية واستدامة النظام الاجتماعي والإنتاجي الأوروبي.