قال أدولفو أورسو، وزير الأعمال وصنع في إيطاليا، خلال افتتاح المقر الجديد لرابطة الصحافة الأجنبية في إيطاليا في قصر جرازيولي، إن الاستثمارات الأجنبية نمت في الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ، كما نما مؤشر سوق الأسهم الإيطالية بشكل ملحوظ، أكثر من أي بورصة أخرى.

وأكد أورسو انه تم تحسين الأدوات، مشيراً إلى أهمية الترحيب بالاستثمارات التي تتطلع إلى المستقبل، وخاصة تلك المتعلقة بالإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبر أورسو أن الصلب هو أساس كل صناعة، كما أن الإلكترونيات الدقيقة هي أساس المستقبل، مضيفاً: نعتقد أنه يمكننا ويجب علينا أن نربط اقتصادات بلداننا بشكل متزايد، وخاصة الاقتصادات “الأوروبية” من أجل أن تكون لدينا الإمكانية لخلق المزيد من الأبطال الأوروبيين القادرين على المنافسة على المستوى العالمي.