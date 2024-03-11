حصد فيلم “أوبنهايمر” لكريستوفر نولان جائزة الأوسكار، وقد تم قبوله في مجموع الترشيحات التي تم ترشيحها.

والفيلم يدور حول تطوير القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث فاز بأفضل بطل الرواية، وأفضل شخصية غير بطل، وأفضل الصور الفوتوغرافي وأفضل مونتاج وأفضل عمود سونورا.

ومع ذلك، لم ينجح فيلم أنا كابتن Io Capitano للمخرج ماتيو جاروني، حيث تجاوزه فيلم The Zone of Interest للمخرج جوناثان جليزر في فئة أفضل فيلم عالمي، وهو مستوحى من رواية لمارتن أميس، ويحكي الحياة اليومية لقائد معسكر اعتقال أوشفيتز وعائلته.

وقال جاروني: كانت رحلة رائعة ومغامرة رائعة أشكر كل من دعمنا في إيطاليا خلال هذه الفترة وكل من تابع الفيلم وأحبه.

وشكر كل الأشخاص الذين شاهدوه في دور السينما حول العالم وأعطونا مشاعر عظيمة، وتابع: الرحلة لا تنتهي هنا لأننا في أبريل سنذهب إلى السنغال، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وجائزة أفضل ممثلة رائدة ذهبت إلى إيما ستون عن دورها في فيلم “Poor Creatures” ليورجوس لانثيموس.

فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل رئيسي إلى سيليان ميرفي عن دوره في فيلم “أوبنهايمر”، بينما فاز روبرت داوني جونيور بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في نفس فيلم كريستوفر نولان.