تواصل المذيع الإيطالي أماديوس، هذا الصباح، مع المدير العام لشبكة راي جيامباولو روسي في لقاء وصف بأنه ودي ولكنه شهد إصرار أماديوس بشأن قراره عدم تجديد العقد الذي سينتهي بنهاية العام الجاري.

ومن المنتظر فهم مدى قبول أماديوس عرض، ديسكفري والذي قد لا يريده فقط كمضيف على القناة التاسعة ولكن أيضًا كمدير فني للترفيه بالقناة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.