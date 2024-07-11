عقد المؤتمر الأورومتوسطي الأول “جزيرة أثناء الطيران – جوانب طب الطيران في الجناح الدوار” الذي نظمته جمعية باليرمو الطبية بالتعاون مع الجمعية العلمية الإيطالية لطب الفضاء الجوي والقوات الجوية الإيطالية في باليرمو في فيلا ماجنيسي.

ويعقد الحدث على مدار يومين لتقديم نظرة عامة مع الخبراء حول أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات والتحديات الناشئة في هذا القطاع.

وتناقش الفعاليات كفاءة وسلامة أفراد الطيران، ولكن أيضًا الطب الوقائي لتحسين الأداء والمرونة، بما في ذلك التطورات الهندسية والتدريبية لتدريب طياري طائرات الهليكوبتر.

وخلال الأعمال، التي سيتم تطويرها في خمس جلسات متعمقة، سيتم التركيز على حالات الطوارئ الصحية على متن طائرات الهليكوبتر ونقل المرضى مع تحليل متعمق للإدارة لأنشطة الإخلاء الطبي الجوي للمستشفى الرئيسي براتيكا دي ماري.

من جهته، قال رئيس شركة اومتشيو توتي أماتو: نتعاون مع القوات الجوية العسكرية لمحاولة تدريب الأطباء على الاستجابة لحالات الطوارئ، وعلى وجه الخصوص، على نقل الاحتواء البيولوجي أي النقل الجوي.

وأضاف: في حالة المرضى الذين يعانون من أمراض معدية محتملة، يتم استخدام نقالات خاصة ذات غلاف شفاف تسمح بالمراقبة والعلاج في عزلة.

وأشار إلى العديد من قصص الأطباء من صقبيغ، مثل قصة فابريزيو بولفيرينتي عندما تم نقله بأقصى نظام للاحتواء البيولوجي من أفريقيا، ولكن الشيء نفسه حدث خلال فترة وباء كوفيد.

وأكد على الاستعداد لتقديم أي دعم تدريبي من أجل الموظفين الذين يتعين عليهم رعاية المرضى المصابين.

وتابع اماتو: نرغب في توسيع الأفق، ليس فقط بالنظر إلى أرضنا وترابنا الوطني، بل أيضًا إلى دول البحر الأبيض المتوسط.