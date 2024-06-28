اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، أن ألمانيا تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية “أساسا جيدا وأساسا ممتازا للحل النهائي” للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأكدت خلال ندوة صحفية عقدت على هامش اختتام أعمال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الثنائي بين المغرب وألمانيا، والتي ترأستها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وجددت الدعم لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء.

وعقد بوريطة وبيربوك، اليوم الجمعة، الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي الثنائي، وفقا للبيان المشترك المعتمد بمناسبة زيارة بيربوك للمغرب.