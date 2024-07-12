أنقذت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية غير الحكومية التي تقدم الرعاية الطبية الإنسانية مجموعتين من المهاجرين كانت تبحران للنزول في ساليرنو الإيطالية.

إلا أن المنظمة غير الحكومية اتهمت السلطات الليبية بالقيام بمناورات خطيرة خلال عملية إنقاذ المجموعة الأولى من المهاجرين في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط.

ووصفت المنظمة غير الحكومية ما حدث بأنه “تهديد واضح لسلامة الناس” عندما اقتربت سفينة دعم الاستقرار الليبية بشكل خطير من المنطقة التي كانت فرق أطباء بلا حدود تقوم فيها بعملية الإنقاذ.

وأثار ذلك الخوف بين المهاجرين الذين قفزوا إلى البحر. وأضافت المنظمة غير الحكومية أنهم كانوا ينفذون عملية إنقاذ لقارب مطاطي مكتظ وغير صالح للإبحار، وعندما اقترب قارب من جهاز دعم الاستقرار الليبي عن كثب، عرض سلامة 87 مهاجرًا للخطر.