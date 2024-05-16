اجتاح الطقس السيئ مدينتي ميلانو ولومبارديا، حيث تتساقط الأمطار دون انقطاع تقريبًا منذ مساء أمس.

وقام رجال الإطفاء بأكثر من 500 عملية إنقاذ منذ مساء أمس، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وكان الأمر هو نفسه في ميلانو ومونزا بريانزا. وفي الليلة الماضية، تم إجلاء بعض الأشخاص بقوارب مطاطية في منطقة بيلينزاجو لومباردويا.

ونتيجة لذلك، تضرر حي بونتي لامبرو حيث غمر نهر لامبرو. كما غمرت المياه نهر سيفيزو.