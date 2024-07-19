رحب رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا بقرار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إدراج فكرة مالطا بشأن وجود مفوض أوروبي للبحر الأبيض المتوسط ​​في برنامج عملها.

واقترح أبيلا تعيين مفوض أوروبي للبحر الأبيض المتوسط ​​لمعالجة التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل أفضل.

وقال رئيس الوزراء على منصة إكس: الأمر يبشر بالخير للسنوات الخمس المقبلة حيث نتطلع إلى العمل مع الرئيسة فون دير لاين لمواصلة تطوير شراكاتنا العالمية مع جيراننا في الجنوب.

وأشار إلى أن مالطا قدمت لها دعمها وصوتت لصالحها في المجلس الأوروبي، لأنها تعتقد أنها أفضل شخص للمضي قدما بالأولويات الأوروبية على مدى السنوات الخمس المقبلة.