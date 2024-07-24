أطلقت كل من شركة ريبورتاج العقارية و”ميسا القابضة” و”مجموعة صباح الاستثمارية”، الشركات العقارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا وأذربيجان، شركة “آر إم إس كابتال إنفستمنت”، باستثمارات أولية بقيمة 600 مليون دولار، بهدف التطوير العقاري، وذلك حفل التوقيع الذي أقيم في إسطنبول.

وتهدف الشركة إلى أن تصبح لاعباً قوياً في السوق العالمية من خلال تطوير مشاريع كبيرة عالمياً في أسرع وقت ممكن.

وتمتلك ريبورتاج العقارية حصة بنسبة 34%، من الشركة الوليدة مقابل 33% لشركة “ميسا القابضة” و33% لمجموعة صباح الاستثمارية. ويرمز الاسم الثلاثي “آر إم إس” المكون من الأحرف الأولى للعلامات التجارية الثلاث، إلى الرؤية المشتركة لهذه العلامات والتي تشمل الثقة والجودة ورضا العملاء والاستدامة والابتكار والمساهمة الاجتماعية.

وسيتم تنفيذ مشاريع الشراكة الأولى في كل من دبي واسطنبول وباكو بين عامي 2024 و2025، باستثمارات إجمالية تبلغ 600 مليون دولار أمريكي. وسيتم توفير التمويل من قبل الشركاء، بينما يتم تنظيم الإدارة المركزية للمشاريع من دبي.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال أندريا نوسيرا، العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية: “تماشياً مع رؤيتنا التي تهدف أن نصبح شركة عقارية عالمية، نقوم بتوقيع اتفاقية تعاون دولي مع شركتين عقاريتين عملاقتين مثل ميسا من تركيا وصباح للاستثمار من أذربيجان، وإطلاق التعاون الثلاثي عبر شركة “آر إم إس”. ونهدف إلى إحداث الفرق في مشاريع التطوير العقاري من خلال إعادة توصيف العقارات عبر التميز والاستدامة والابتكار. وباعتبارنا ثلاث شركات عقارية رائدة في العالم، فسوف تنمو أجندتنا الخاصة وتتزايد إمكاناتنا من خلال العمل المشترك عبر الشركة الجديدة “آر إم إس”.

وقال ميرت بويسان أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة “ميسا القابضة”: “نحن في ميسا نعمل في هذا القطاع منذ 55 عاماً عبر الاستثمار والإنتاج في العديد من القطاعات المختلفة. وقد بدأت “آر إم إس” نشاطها بالفعل كمجموعة تهدف إلى الاستثمار على المستوى العالمي، وخاصة في العقارات السكنية.” وأضاف:” لدينا كثلاث مجموعات، خطة استثمارات بقيمة 600 مليون دولار هذا العام. وسوف نبدأ بمشروع في دبي، ومن ثم سنواصل في تركيا وباكو. وأوقع هذه الاتفاقية وأنا على ثقة تامة بأن هذه المجموعة لن تقوم بأعمال تجارية في هذه المناطق فحسب، بل ستصبح أيضاً لاعباً عالمياً أكبر.”

وقال أورخان مصطفاييف، الرئيس التنفيذي لمجموعة صباح الاستثمارية: “يعد المشروع المشترك بين ريبورتاج وميسا وصباح لحظة مهمة ليس فقط بالنسبة لنا ولكن أيضاً للأسواق التي نعمل فيها. لقد وطدنا علاقات مهمة على مر السنين مع عملائنا على أساس الثقة. ويعد هذا المشروع المشترك علامة فارقة أخرى بالنسبة لنا لتوفير فرص أفضل لعملائنا وتعزيز سمعتنا وبناء شراكات جديدة وناجحة. واليوم تجمع شركة “آر إم إس” بين ما تتصف به الشركات الثلاث من خبرات وشهرة وكفاءة حيث ينعكس ذلك إيجابيا على عملائنا من خلال الاستفادة من تضافر القوى التي يمثلها هذا المشروع المشترك.”

وتهدف شركة “آر إم إس كابتال إنفستمنت” إلى تحقيق النجاح ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضاً من خلال تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة في القطاع العقاري، وتقديم أعلى قيمة لعملائها وشركاء الأعمال من خلال المشاريع والاستثمارات المستقبلية.