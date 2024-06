PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz vince il Roland Garros 2024. Nella finale disputata sulla terra rossa del Philippe Chatrier, il 21enne spagnolo – che in semifinale aveva sconfitto Jannik Sinner – riesce a piegare Alexander Zverev per 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2 dopo quattro ore e 19 minuti di gioco.

Alcaraz, terza testa di serie, è stato bravo a reagire dopo che nel terzo parziale si è fatto rimontare da 5-2 a 5-7, mentre nel quinto set, avanti 2-1, ha cancellato 4 palle del controbreak. Il giovane allievo di Juan Carlos Ferrero conquista così il terzo Slam della sua carriera dopo il successo agli Us Open 2022 e la vittoria a Wimbledon di un anno fa.

Deve invece ancora rinviare l’appuntamento col primo Major in Zverev, che si presentava a Parigi forte del trionfo al Foro Italico: seconda finale in uno Slam per il 27enne tedesco e altra sconfitta dopo quella rimediata con Thiem a New York nel 2020.

