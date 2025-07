Zona industriale Carini, Tamajo “12,5 milioni per la riqualificazione”

PALERMO (ITALPRESS) "Le aziende devono lavorare in luoghi dove ci siano decoro, servizi e opere di urbanizzazione primaria: da questo punto di vista abbiamo voluto investire, attraverso il Fondo sviluppo e coesione, su diverse porzioni del territorio siciliano. Su Carini abbiamo investito circa 12,5 milioni di euro: finalmente l'area industriale verrà riqualificata, oggi siamo qui per rispettare i tempi e gli impegni presi". Lo ha detto l'assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, a margine dell'apertura dei cantieri per la riqualificazione della zona industriale di Carini: "Oggi partirà il cantiere, noi faremo attenzione a tutti i lavori che verranno fatti: siamo convinti che quest'area industriale vada potenziata e riqualificata, noi ci stiamo investendo molto perché è un cuore pulsante del mondo produttivo siciliano; abbiamo trovato tanto abusivismo qui, attraverso la riforma che abbiamo attuato stiamo dando la possibilità agli industriali di mettersi in regola".