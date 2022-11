Zingaretti “Conte rompe l’alleanza di centrosinistra nel Lazio”

"Conte rompe l'alleanza di centrosinistra che governo il Lazio, senza motivo: la Regione non ha mai autorizzato e non autorizzerà nessun inceneritore, lo abbiamo deciso noi da anni e non lo decide certo Giuseppe Conte. La scelta di Gualtieri per Roma riguarda la città, per far fronte ad una situazione che Roberto ha ereditato drammatica, di 10 anni di niente, ma non c'entra la Regione". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. xc3/vbo/mrv