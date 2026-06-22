ROMA (ITALPRESS) – “Tutte le voci in più che aggregano sono positive e vanno accolte, le cultore che uniscono sono quelle preziose perchè già troppe volte abbiamo perso perché divisi. Anche per il campo largo userei lo slogan dell’Europa: ‘uniti nella diversità’.” Così l’eurodeputato Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, a margine dell’evento “L’Europa che vogliamo”, organizzato a Roma dalla delegazione PD al Parlamento europeo. “Non è banale dire ‘vogliamo l’Europa politica’ e poi non credere negli strumenti che la politica ci dà in Europa. Noi siamo orgogliosi della presenza nel gruppo S&D e molto coerenti con il progetto europeista. Il gruppo S&D e il Pse è la forza progressista europea”, aggiunge.

“Siamo quasi al giro di boa della legislatura europea e ci sembrava giusto incontrare il mondo delle imprese, delle forze sociali e culturali per mettere a punto una proposta. Noi siamo in un momento drammatico della storia, c’è un’aggressione all’Europa evidente, per il nostro Paese l’isolamento equivale alla sua sconfitta politica. Noi combattiamo contro l’immobilismo del presente, contro il sovranismo che la vuole distruggere, per un nuovo europeismo che rilanci la sfida europea. Nessun Paese da solo ce la fa, insieme possiamo farcela“, ha spiegato. “La cultura MAGA, la nuova destra americana dell’amministrazione Trump non vuole l’Europa politica perchè sta proponendo un nuovo ordine mondiale non più basato sui diritti e sul riconoscimento degli altri, ma sulla forza. Quindi, è contenta che ci sono 27 Stati divisi e non gli Stati uniti d’Europa”, aggiunge.

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