Zes, Fontana “Bene apertura per Centro-Nord, aspettiamo convocazione ministro”

MILANO (ITALPRESS) - Riguardo la possibilità di introdurre la Zes al Centro Nord "sono molto contento, anche perché la stiamo chiedendo da qualche decina d'anni. Il fatto che sia stata presa in considerazione è una cosa molto positiva. aspettiamo con interesse la convocazione del ministro" delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine degli Stati generali della Space Economy a Milano. xm4/trl/gtr