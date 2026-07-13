Renault rinnova la sfida del GPL con il nuovo motore Eco-G 120

VARESE (ITALPRESS) - Il GPL si conferma una delle soluzioni alternative più concrete per la mobilità di oggi. Diffuso soprattutto nei Paesi del Mediterraneo e nell’Europa centrale e orientale, può contare su una rete capillare di distribuzione. A rafforzarne il ruolo arriva la nuova generazione di motori Eco-G 120 cavalli, sviluppata per Renault Clio, Captur e Symbioz. f50/mgg/gsl