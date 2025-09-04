Zelensky vede Volenterosi a Parigi “Stiamo dando concretezza a garanzie”

Mandatory Credit: Photo by Hollandse Hoogte/Shutterstock (15470821d) PARIS - Belgian Prime Minister Bart De Wever, European Commission President Ursula von der Leyen, Polish Prime Minister Donald Tusk, Finnish President Alexander Stubb, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron, Danish Prime Minister Mette Frederiksen, European Council President António Costa, and caretaker Prime Minister Dick Schoof attended the summit where Ukraine's allies are discussing security guarantees for that country. They hope to forge concrete plans there to protect Ukraine after a future ceasefire or peace agreement with Russia. Moved to Paris Summit on Ukraine Security Guarantees - 04 Sep 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo dando concretezza alle garanzie di sicurezza a lungo termine per l’Ucraina e assicurando fin da ora il supporto alle nostre Forze di difesa ucraine”. Così in un post su ‘X’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da Parigi per la riunione dei ‘Volenterosì per l’Ucraina. Presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron, all’incontro hanno partecipato, in presenza e online, i leader dei Paesi europei.

