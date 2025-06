Zelensky “Putin mediatore a Teheran? Livello cinismo è sconcertante”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "I nostri soccorritori hanno affrontato le conseguenze dell'attacco russo nella regione di Poltava, a Kremenchuk. Si è trattato di un attacco combinato, pianificato deliberatamente e a tradimento per colpire le nostre infrastrutture civili, in particolare i nostri impianti energetici. I russi hanno utilizzato diversi tipi di missili in questo attacco: missili da crociera, balistici e balistici aviolanciati. Hanno anche utilizzato droni, gli Shahed iraniani, per complicare il funzionamento dei nostri sistemi di difesa aerea". Lo ha dichiarato il presidente ucraino. Volodymyr Zelensky, in un post su Telegram. "Un numero significativo di missili e droni è stato intercettato. Nessuna persona è rimasta ferita. Tuttavia, purtroppo, le infrastrutture energetiche sono state danneggiate. Questo è lo sputo della Russia in faccia a tutto ciò che la comunità internazionale sta cercando di fare per fermare questa guerra. È successo subito dopo il colloquio tra Putin e Trump. Dopo che gli americani ci hanno chiesto di non colpire gli impianti energetici russi. Allo stesso tempo, Putin cerca di presentarsi come mediatore per il Medio Oriente e cerca in qualche modo di aiutare i suoi complici a Teheran. Il livello di cinismo è sconcertante... Ogni notte, i russi attaccano. Ogni giorno, perdiamo la vita dei nostri connazionali in tutta l'Ucraina – nelle regioni di Kherson, Kharkiv, Donetsk, Sumy – a causa dei bombardamenti russi, a causa di questa guerra che sarebbe potuta finire molto tempo fa se il mondo avesse reagito alla Russia con principi, invece di lasciarsi travolgere dalle sue manipolazioni e menzogne", ha concluso. lcr/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)