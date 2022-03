ROMA (ITALPRESS) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un messaggio video pubblicato sui suoi canali social ha sottolineato che l’Ucraina sta facendo “tutto il necessario per garantire corridoi umanitari”. Nel video, il presidente ha invitato “tutti coloro che possono difendere la propria città a continuare a combattere. Perchè se tutti se ne vanno, allora di chi sarà la città? Stiamo facendo tutto il possibile per far funzionare l’accordo, questo è uno dei compiti principali oggi, vedremo se possiamo andare oltre nel processo negoziale” ha detto.

Volodymyr Zelensky ha annunciato che sono già state prese decisioni sugli aiuti di emergenza con decine di miliardi di dollari per la ricostruzione dell’Ucraina dopo la guerra. “Sono fiducioso che presto potremo dire alla nostra gente: tornate, perchè la minaccia non c’è più. Stiamo già pensando a come rilanciare le nostre città. Siamo d’accordo tra le maggiori istituzioni finanziarie per sostenere l’Ucraina. C’è già una decisione sugli aiuti d’urgenza e decine di miliardi di dollari per la ricostruzione. E queste sono solo le prime decisioni”. Il presidente ha ringraziato i Paesi che stanno accogliendo i rifugiati.

(ITALPRESS).

