Zelensky “Chiamata Scholz-Putin è il vaso di Pandora”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Il cancelliere Scholz mi ha detto che avrebbe chiamato Putin. La chiamata di Olaf, secondo me, è il vaso di Pandora. Ora possono esserci altre conversazioni, altre chiamate. Solo un sacco di parole". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram. "E questo è esattamente ciò che Putin desidera da molto tempo: è estremamente importante per lui indebolire il suo isolamento, l'isolamento della Russia, e condurre negoziati ordinari che non finiranno in nulla - spiega Zelensky -. Come ha fatto per decenni. Ciò ha dato alla Russia l'opportunità di non cambiare nulla nella sua politica, di non fare nulla in effetti, e questo è esattamente ciò che ha portato a questa guerra. Comprendiamo tutte queste sfide ora. Sappiamo come agire. E vogliamo avvertirvi: Minsk-3 non accadrà: abbiamo bisogno di una vera pace". sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)