Arrivano anche in Europa gli autovelox “intelligenti”

ROMA (ITALPRESS) - Anche in Europa arrivano i nuovi autovelox intelligenti, dotati di intelligenza artificiale e capaci di controllare il comportamento alla guida degli automobilisti. A Londra questi sistemi sono già stati sperimentati su alcune arterie urbane e stanno progressivamente entrando nell’uso quotidiano, segnando un’evoluzione importante nel monitoraggio del traffico. Le telecamere utilizzano algoritmi avanzati che analizzano le immagini in tempo reale e sono in grado di individuare infrazioni come l’uso del cellulare alla guida, la mancanza della cintura di sicurezza o il superamento dei limiti di velocità. Non si tratta più solo di autovelox tradizionali ma di veri sistemi digitali di controllo della sicurezza stradale. Tecnologie simili sono già state introdotte in altri Paesi, come l’Australia e gli Stati Uniti, dove vengono utilizzate per ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza sulle strade. In molti casi, i dati raccolti mostrano una diminuzione delle infrazioni e dei comportamenti a rischio. In Cina, dove i sistemi di controllo del traffico sono tra i più avanzati al mondo, gli autovelox sono integrati con telecamere intelligenti capaci di rilevare automaticamente velocità, mancato rispetto del semaforo, l’uso del cellulare alla guida. La rivoluzione tecnologica, sulle strade, è già cominciata. abr/gtr