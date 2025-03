Zelensky ai leader Ue “Sì a piano da 5 miliardi e ReArm Europe”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è intervenuto in videocollegamento ai lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. “Sarebbe giusto che il programma ReArm Europe iniziasse a funzionare il prima possibile”, ha detto Zelensky sottolineando la necessità per l’Ue di proseguire nello sviluppo della sua industria della difesa. “L'Ucraina ha una tecnologia efficace e moderna, soprattutto nei droni e nella guerra elettronica, che può giovare a tutta l'Europa e ai nostri partner globali”, ha aggiunto il capo dello Stato ucraino. lcr/mgg/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)