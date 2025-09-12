Zangrillo “Stiamo costruendo una pubblica amministrazione moderna e attrattiva”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo costruendo una pubblica amministrazione moderna e attrattiva, capace di valorizzare il merito e le competenze delle nuove generazioni. Dobbiamo offrire ambienti di lavoro innovativi, stimolanti e dinamici per i giovani che desiderano mettersi in gioco al servizio del Paese”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo alla festa nazionale di Forza Italia Giovani – “Azzurra Libertà” a San Benedetto del Tronto. Nel suo intervento, il ministro ha richiamato il percorso di rinnovamento avviato grazie alle iniziative del Dipartimento della Funzione pubblica. “In un’epoca caratterizzata da profonde trasformazioni diventa necessario dotarsi delle capacità dei nativi digitali: è un’esigenza indispensabile per qualsiasi organizzazione. La fase della selezione è decisiva per rendere la Pubblica amministrazione sempre più competitiva nel mercato del lavoro”, ha sottolineato Zangrillo.

Centrale anche il tema del merito: “È all’esame del Parlamento un disegno di legge che introduce nel pubblico impiego la possibilità di fare carriera, non solo con le competenze acquisite, ma soprattutto attraverso il riconoscimento dei risultati raggiunti. Un passaggio fondamentale per valorizzare le nostre persone ma anche per attrarre e trattenere i talenti. L’obiettivo è quello di mettere in connessione le energie e la visione dei giovani con l’esperienza di chi già lavora nella Pubblica amministrazione. Solo così potremo innovare le nostre organizzazioni restituendo al Paese risultati concreti e duraturi”, ha concluso il ministro.

– Foto IPA Agency –

