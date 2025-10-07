VERONA (ITALPRESS) – “Modelli gestionali innovativi e una visione strategica delle risorse umane sono essenziali per modernizzare la Pubblica amministrazione e renderla sempre più vicina alle esigenze di cittadini e imprese”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo oggi all’Università degli Studi di Verona, per la nuova tappa del ciclo di incontri “La Riforma del mercato del lavoro della PA”, promosso dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con le principali Università italiane. Dopo le tappe di Napoli e Roma, l’incontro di Verona ha approfondito il tema della gestione strategica delle risorse umane e della valorizzazione delle competenze come leve fondamentali per l’efficienza delle amministrazioni e la qualità dei servizi pubblici. Al centro dei lavori il toolkit “Minerva” sviluppato dal Dipartimento che consente alle amministrazioni di mappare l’organico, individuare i fabbisogni di competenze, attivare percorsi di upskilling e reskilling e promuovere la mobilità tra enti.

“La portata innovativa di questo strumento sta nella capacità di sostenere il passaggio da una gestione burocratica a una strategica del capitale umano, basata su competenze e risultati”, ha aggiunto Zangrillo. Il ministro ha poi illustrato il disegno di legge sul merito, ora all’esame del Parlamento, che migliora il sistema di valutazione della performance a cui si collegano percorsi di carriera e di crescita. Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale, che supera la logica dell’adempimento per passare a una dove è fondamentale il “saper fare”. “Il capitale umano è il vero motore delle nostre amministrazioni. Solo investendo sulle persone e sulle loro capacità potremo continuare a costruire una Pubblica amministrazione moderna per affrontare le sfide che ci attendono” ha concluso Zangrillo.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il capo Dipartimento della Funzione pubblica, Paolo Vicchiarello, i rappresentanti dell’Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico, di Formez PA, di Invitalia e gli esperti dell’Unità Operativa Centrale, l’organismo istituito dal Dipartimento per presidiare e indirizzare la riforma del mercato del lavoro pubblico nell’ambito del PNRR.

