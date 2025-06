Zangrillo “La trasformazione digitale innoverà profondamente la Pubblica amministrazione”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “La trasformazione digitale ha tutto il potenziale per innovare profondamente il settore pubblico, migliorando l’efficienza dei servizi, semplificando i processi amministrativi e riducendo i tempi di attesa per cittadini e imprese”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, alla XV edizione del Taobuk Festival di Taormina, durante un confronto con il professor Gaetano Armao sul tema della coesione digitale, dell’intelligenza artificiale e della Pubblica amministrazione.

“Non parliamo solo di tecnologia ma di un cambiamento culturale e organizzativo che chiama la Pubblica amministrazione a un impegno su più fronti. Per questo stiamo investendo sul reclutamento di nuovi profili, sulla formazione continua e sull’adozione di modelli gestionali innovativi”, ha proseguito Zangrillo. Tra le numerose iniziative del Dipartimento della Funzione pubblica, il ministro ha riportato i risultati raggiunti su più fronti anche tramite l’utilizzo degli strumenti digitali. Dal reclutamento, con oltre 350mila assunzioni nel 2023 e nel 2024 grazie a procedure digitali e con il portale inPA, fino alla formazione con la piattaforma Syllabus che offre corsi di aggiornamento a tutti i dipendenti pubblici, i Poli formativi territoriali e i programmi “leadership e performance” e “essere PA”.

Zangrillo ha infine richiamato il valore strategico della coesione digitale: “L’obiettivo non è soltanto quello di garantire strumenti digitali avanzati, ma soprattutto di fare in modo che le nostre persone, compresi gli utenti, siano dotati di tutte quelle competenze necessarie per coglierne i vantaggi. In questo percorso la Pubblica amministrazione è motore di inclusione e innovazione.”

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).