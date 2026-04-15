Zangrillo “La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un processo già in atto” / Video

ROMA (ITALPRESS) – “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione? È un processo già in atto. Abbiamo ripensato e riprogettato tantissimi progetti in ottica digitale. Alla fine del 2021 i progetti di reclutamento nella pubblica amministrazione erano superiore ai 2 anni, tra concorso e commissioni. Digitalizzando le procedure concorsuali siamo passati da due anni a circa cinque mesi. “Queste le parole di Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, a margine del Ceo Meeting di primavera del Consorzio Elis a Roma.

“Abbiamo accorciato in maniera significativa i tempi, stiamo facendo tantissima formazione con i nostri dipendenti – attraverso l’e-learning – e stiamo ripensando molti processi che disciplinano il rapporto con i nostri utenti, che stiamo gestendo con l’intelligenza artificiale. Abbiamo una serie di processi che riguardano l’interoperabilità dei dati che gestiamo con IA e così risparmiamo tempo e risorse al sistema impresa, evitando duplicazioni che prima della digitalizzazione non era possibile evitare”, conclude Zangrillo.

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